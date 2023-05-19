Во Львове ночью звучали взрывы. Россия атаковала критическую инфраструктуру, работала ПВО

Во Львове в ночь на 19 мая звучали взрывы, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

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По его словам, около 04:00 в областном центре был слышен взрыв. Предварительно, целью противника был объект критической инфраструктуры.

Он отметил, что россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Пострадавших нет.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил об атаке "шахедов" и работе противовоздушной обороны в регионе.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявили , что Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов Shahed-136, ПВО сбила все беспилотники врага.

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