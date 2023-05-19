Во Львове ночью звучали взрывы. Россия атаковала критическую инфраструктуру, работала ПВО
19.05.2023, 08:08
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Во Львове в ночь на 19 мая звучали взрывы, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.
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По его словам, около 04:00 в областном центре был слышен взрыв. Предварительно, целью противника был объект критической инфраструктуры.
Он отметил, что россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Пострадавших нет.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил об атаке "шахедов" и работе противовоздушной обороны в регионе.
Ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов Shahed-136, ПВО сбила все беспилотники врага.
- 17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.
- В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах.
- Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалосьуничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая.
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