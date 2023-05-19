У Львові вночі лунали вибухи. Росія атакувала критичну інфраструктуру, працювала ППО
У Львові в ніч проти 19 травня лунали вибухи, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, близько 04:00 в обласному центрі було чути вибух. Попередньо, ціллю противника був об'єкт критичної інфраструктури.
Він зазначив, що росіяни атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Постраждалих немає.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив про атаку "шахедів" та роботу протиповітряної оборони в регіоні.
Раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що Росія намагалася атакувати Київ кількома хвилями дронів Shahed-136, ППО збила всі безпілотники ворога.
- 17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.
- Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах.
- Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня.
Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot
Коментарі