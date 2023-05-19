RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Львові вночі лунали вибухи. Росія атакувала критичну інфраструктуру, працювала ППО

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 08:08
У Львові вночі лунали вибухи. Росія атакувала критичну інфраструктуру, працювала ППО - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

У Львові в ніч проти 19 травня лунали вибухи, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, близько 04:00 в обласному центрі було чути вибух. Попередньо, ціллю противника був об'єкт критичної інфраструктури.

Він зазначив, що росіяни атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Постраждалих немає.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив про атаку "шахедів" та роботу протиповітряної оборони в регіоні.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що Росія намагалася атакувати Київ кількома хвилями дронів Shahed-136, ППО збила всі безпілотники ворога.

  • 17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.
  • Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах.
  • Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня.

Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнальвівандрій садовийМаксим Козицькийкритична інфраструктураShahed-136
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 