Во Львовской области мужчина избил полицейского – боялся повестки: он под домашним арестом

Правоохранители рассказали, что мужчина трижды ударил кулаком по лицу лейтенанта полиции, после чего начал убегать к машине

Иллюстративное фото: Depositphotos

В городе Турка во Львовской области мужчина избил работника полиции, когда тот проверял у него документы – свой поступок он объяснил страхом получить повестку. Об этом говорится в определении Турковского районного суда Львовской области.

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Правоохранители рассказали, что мужчина трижды ударил кулаком по лицу лейтенанта полиции, после чего начал убегать к машине. Когда полицейский его догнал, он еще несколько раз ударил его, в результате чего милиционер получил легкие повреждения головы.

На заседании подозреваемый пояснил, что избил сотрудника полиции из-за того, что боялся, что ему вручат повестку и заставят пройти военно-врачебную комиссию.

По его словам, он путешествует с 8 мая, с тех пор как ушел из дома, где его объявили без вести пропавшим. Возвращаться туда он, мол, не собирается, ночует в лесу, а также хочет выехать за границу.

Прокурор требовал назначить ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, потому что более мягкая мера пресечения, по мнению прокурора, может привести к тому, что подозреваемый повторит свои действия, будет скрываться или сбежит.

Судья согласилась со словами прокурора, назначив подозреваемому круглосуточный домашний арест на два месяца.

Во время него мужчина должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, не выезжать из Ковельского района Волынской области и не покидать свой дом без разрешения, а также сдать загранпаспорт.

8 апреля командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных.

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