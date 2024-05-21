На Львівщині чоловік побив поліціянта – боявся повістки: він під домашнім арештом

Правоохоронці розповіли, що чоловік тричі вдарив кулаком по обличчю лейтенанта поліції, після чого почав тікати до автівки

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У місті Турка на Львівщині чоловік побив працівника поліції, коли той перевіряв у нього документи – свій вчинок він пояснив страхом отримати повістку. Про це йдеться в ухвалі Турківського районного суду Львівської області.

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Правоохоронці розповіли, що чоловік тричі вдарив кулаком по обличчю лейтенанта поліції, після чого почав тікати до автівки. Коли поліціянт його наздогнав, він ще кілька разів ударив його, внаслідок чого правоохоронець отримав легкі ушкодження голови.

На засіданні підозрюваний пояснив, що побив працівника поліції через те, що боявся, що йому вручать повістку та змусять пройти військово-лікарську комісію.

За його словами, він подорожує з 8 травня, відколи пішов із дому, де його оголосили безвісти зниклим. Повертатися туди він, мовляв, не збирається, ночує в лісі, а також хоче виїхати за кордон.

Прокурор вимагав призначити йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, бо м’якший запобіжний захід, на думку прокурора, може призвести до того, що підозрюваний повторить свої дії, переховуватиметься або втече.

Суддя погодилася зі словами прокурора, призначивши підозрюваному цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Під час нього чоловік має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не виїжджати з Ковельського району Волинської області та не залишати своєї домівки без дозволу, а також здати закордонний паспорт.

8 квітня командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелось здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав із ножем на військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли він проводив оповіщення військовозобов’язаних.

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