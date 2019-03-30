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30.03.2019, 13:36

Во Львовской области штампом "выбыл" испортили 180 бюллетеней

Во Львовской области штампом "выбыл" испортили 180 бюллетеней - Фото
Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Теперь главе участковой избирательной комиссии грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет

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Во Львовской области глава одной из участковых избирательных комиссий испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп «выбыл» напротив фамилии одного из кандидатов в президенты, поскольку считала, что он снялся с выборов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, 28 марта глава участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки, и проштамповала 180 бюллетеней соответствующим штампом.

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Обнаружив ошибку, 29 марта, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

Ранее в ЦИК пояснили, что в избирательном бюллетене на выборах 31 марта будут имена и фамилии 39 кандидатов в президенты Украины, а информацию о тех, кто из них выбыл из гонки, участковые избирательные комиссии ставить в бюллетене не уполномочены. 

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Теги: выборы, голосование, бюллетень
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