Во время авиатрощи российского бомбардировщика Ту-22М3 в Сибири один из летчиков погиб

По предварительным данным, инцидент произошел во время планового тренировочного полета

Ту-22М3 (Фото: EPA)

В результате авиатрощи российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, погиб один из вражеских летчиков. Это вышло 15 августа в Иркутской области РФ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

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По его словам, у остальных летчиков травмы разной степени тяжести – пострадавшие госпитализированы. Он рассказал, что работы на месте аварии продолжались всю ночь.

По предварительным данным, инцидент произошел во время планового тренировочного полета. Бомбардировщик, принадлежавший военно-воздушным силам России, упал неподалеку от авиабазы.

Во время инцидента на борту самолета находились несколько членов экипажа. Причины авиатрощи пока неизвестны, на месте происшествия работает специальная комиссия, которая расследует обстоятельства, отметил Кобзев.

Видео, как утверждается, с места падения публикуют местные Telegram-каналы – на записях есть нецензурная лексика, 18+.

Такие бомбардировщики Ту-22М3 россияне используют для нанесения ракетных ударов по Украине.

27 июля в России потерпел крушение очередной истребитель Су-34 .

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