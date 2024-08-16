Під час авіакатастрофи російського бомбардувальника Ту-22М3 у Сибіру один із льотчиків загинув

За попередніми даними, інцидент стався під час планового тренувального польоту

Ту-22М3 (Фото: EPA)

Внаслідок авіакатастрофи російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, загинув один із ворожих льотчиків. Це сталося 15 серпня в Іркутській області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

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За його словами, у решти льотчиків травми різного ступеня тяжкості – постраждалих госпіталізували. Він розповів, що роботи на місці аварії тривали всю ніч.

За попередніми даними, інцидент стався під час планового тренувального польоту. Бомбардувальник, що належав військово-повітряним силам Росії, впав неподалік авіабази.

Під час інциденту на борту літака перебувало кілька членів екіпажу. Причини катастрофи поки що невідомі, на місці події працює спеціальна комісія, яка розслідує обставини, зазначив Кобзєв.

Відео, як стверджується, з місця падіння публікують місцеві Telegram-канали – на записах є нецензурна лексика, 18+.

Такі бомбардувальники Ту-22М3 росіяни використовують для завдання ракетних ударів по Україні.

27 липня у Росії зазнав катастрофи черговий винищувач Су-34.

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