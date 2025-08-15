Во время переговоров с Путиным Трамп запустил кампанию по сбору средств

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп начал собирать деньги на политическую деятельность у своих сторонников во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, передает телеканал Sky News.

По данным медиа, команда руководителя Штатов прислала его поклонникам емейлы с просьбой о пожертвованиях.

В тексте письма говорится: Я встречаюсь с Путиным в Аляске! Здесь немного прохладно. Эта встреча имеет важное значение для всего мира. Демократы очень хотели бы, чтобы я провалился. Никто в мире не умеет заключать сделки так, как я! Сегодня в полночь заканчивается ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ срок сбора средств, и радикально левые следят за нашими показателями именно этой ночью, чтобы увидеть, провалимся ли мы...".

На этом фоне президент США запустил кампанию TRUMP BLITZ в рамках которой "каждого патриота" призывают задонатить по $10.

По данным медиа, поклонники Трампа также собрались вблизи места проведения переговоров в Анкоридже.