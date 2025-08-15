Під час переговорів з Путіним Трамп запустив кампанію зі збору коштів

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп почав збирати гроші на політичну діяльність у своїх прихильників під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, передає телеканал Sky News.

За даними медіа, команда керівника Штатів надіслала його шанувальникам емейли з проханням про пожертви.

Читайте також Ultima Thule Трампа: чому його фантазії не працюють з диктаторами

У тексті листа йдеться: Я зустрічаюся з Путіним в Алясці! Тут трохи прохолодно. ЦЯ ЗУСТРІЧ МАЄ ВАЖЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ для всього світу. Демократи дуже хотіли б, щоб Я ПРОВАЛИВСЯ. Ніхто в світі не вміє укладати угоди так, як я! Сьогодні опівночі закінчується ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ термін збору коштів, і радикально ліві стежать за нашими показниками саме цієї ночі, щоб побачити, чи ми провалимося...

На цьому тлі президент США запустив кампанію TRUMP BLITZ у межах якої "кожного патріота" закликають задонатити по $10.

За даними медіа, шанувальники Трампа також зібралися поблизу місця проведення переговорів у Анкориджі.