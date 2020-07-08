Во вторник Рада может собраться на внеочередное заседание: повестка

Планируется рассмотреть шесть законопроектов

Во вторник, 14 июля, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом в Telegram сообщил нардеп из Слуги народа Александр Качура.

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По словам Качуры, среди нардепов идет сбор подписей за проведение заседания.

В повестку дня должны войти шесть законопроектов:

- №3658 о поддержке альтернативных источников ппроизводства электроэнергии;

- №3615 об электронной розничной торговле лекарствами;

- №3781 о поддержке детских центров Артек и Молодая гвардия на период карантина;

- №2013 о стипендиях и ежегодной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы;

- №2524 об изменениях в Налоговом кодексе по поводу электронного кабинета;

- №3550 о развитии физической культуры.

Следующая неделя будет в Раде пленарной, однако парламент рассматривает во втором чтении законопроект об игорном бизнесе, осталось еще около 1500 поправок. По регламенту, рассмотрение не может быть прервано другими вопросами. Внеочередное заседание позволит Раде заняться другими законопроектами до завершения процедуры с игорным законом.

3 июля Рада провела внеочередное заседание, на котором, в том числе, был принят закон, позволяющий выпускникам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО, но сдавая экзамены.

Денис Юдин

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