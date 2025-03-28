Военная миссия в Украине может стать прообразом европейской армии – аналитик Самусь

Аналитик считает, что Европе нужно принять решение о создании единой армии, а не тратить деньги в рамках перевооружения на национальные структуры

Военные Европейского корпуса (Фото: Christophe Petit Tisson/EPA)

Ядром или прообразом европейской армии может стать военная миссия европейцев в Украине. Такое мнение LIGA.net высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения и руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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По мнению аналитика, Европе следует принять политическое решение о единой армии, а не тратить деньги на национальные армии в рамках перевооружения.

"Скептически отношусь, если деньги будут выделять коллективно, а тратить на национальные армии. Тогда снова будут затягивать с тендерами, лоббировать. Следует принять политическое решение о европейской армии", – сказал Самусь.

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Призывы к созданию единой европейской армии периодически выдвигаются с 2017 года. Их автором является президент Франции Эммануэль Макрон, но к созданию единой структуры это не привело. С 1992 года в ЕС действует Европейский корпус, который обладает потенциалом развертывания до 60 000 военных.

16 марта 2025 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа не будет создавать совместную армию, несмотря на угрозу со стороны России.