Не все страны "коалиции желающих" хотят или могут направить войска в Украину – NYT

Желание и возможности стран могут зависеть от политических традиций, чувствительности и конституций, пишут журналисты

Европейские солдаты (Фото: depositphotos.com)

Ввести войска в Украину хотят или могут не все страны "коалиции желающих". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного французского чиновника.

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"Есть разные политические традиции, потому что конституции разные и политическая чувствительность может быть разной", – сказал он.

При этом у каждой страны коалиции есть свое место в создании надежных гарантий безопасности для Украины, рассказал собеседник журналистов.

Неназванный высокопоставленный чиновник из руководства Франции также сказал, что европейские усилия по оказанию помощи Украине "осуществляются прозрачно и в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хороший".

27 марта в Париже пройдет встреча стран "коалиции желающих". Президент Владимир Зеленский заявлял, что ее участники будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.