Не все страны "коалиции желающих" хотят или могут направить войска в Украину – NYT
Ввести войска в Украину хотят или могут не все страны "коалиции желающих". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного французского чиновника.
"Есть разные политические традиции, потому что конституции разные и политическая чувствительность может быть разной", – сказал он.
При этом у каждой страны коалиции есть свое место в создании надежных гарантий безопасности для Украины, рассказал собеседник журналистов.
Неназванный высокопоставленный чиновник из руководства Франции также сказал, что европейские усилия по оказанию помощи Украине "осуществляются прозрачно и в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хороший".
27 марта в Париже пройдет встреча стран "коалиции желающих". Президент Владимир Зеленский заявлял, что ее участники будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.
- 20 февраля 2025 года сообщалось, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня.
- Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.
- 16 марта The Sunday Times писала, что Запад планирует разместить в Украине 10 000 миротворцев.
- 20 марта The Telegraph сообщала, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.
- 26 марта Reuters написало, что Европа отступает от идеи отправления войск в Украину в пользу других гарантий.