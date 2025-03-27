Не всі країни "коаліції охочих" бажають або можуть направити війська в Україну – NYT

Бажання та можливості країн можуть залежати від політичних традицій, чутливості та конституцій, пишуть журналісти

Європейські солдати (Фото: depositphotos.com)

Ввести війська в Україну бажають або можуть не всі країни "коаліції охочих". Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного французького чиновника.

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"Є різні політичні традиції, тому що конституції різні та політична чутливість може бути різною", – сказав він.

Водночас кожна країна коаліції має своє місце у створенні надійних гарантій безпеки для України, розповів співрозмовник журналістів.

Неназваний високопоставлений чиновник з керівництва Франції також сказав, що європейські зусилля щодо надання допомоги Україні "здійснюються прозоро та в повній гармонії з нашими американськими партнерами, які зацікавлені в такому підході та сказали нам, що він хороший".

27 березня у Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції охочих". Президент Володимир Зеленський заявляв, що її учасники обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, недопущення нової агресії Росії, питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.