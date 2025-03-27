Не всі країни "коаліції охочих" бажають або можуть направити війська в Україну – NYT
Ввести війська в Україну бажають або можуть не всі країни "коаліції охочих". Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного французького чиновника.
"Є різні політичні традиції, тому що конституції різні та політична чутливість може бути різною", – сказав він.
Водночас кожна країна коаліції має своє місце у створенні надійних гарантій безпеки для України, розповів співрозмовник журналістів.
Неназваний високопоставлений чиновник з керівництва Франції також сказав, що європейські зусилля щодо надання допомоги Україні "здійснюються прозоро та в повній гармонії з нашими американськими партнерами, які зацікавлені в такому підході та сказали нам, що він хороший".
27 березня у Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції охочих". Президент Володимир Зеленський заявляв, що її учасники обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, недопущення нової агресії Росії, питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.
- 20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- 16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні 10 000 миротворців.
- 20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.
- 26 березня Reuters написало, що Європа відступає від ідеї відправлення військ в Україну на користь інших гарантій.