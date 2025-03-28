Військова місія в Україні може стати прообразом європейської армії – аналітик Самусь
Ядром чи прообразом європейської армії може стати військова місія європейців в Україні. Таку думку LIGA.net висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння і керівник New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
На думку аналітика, Європі слід ухвалити політичне рішення про єдину армію, а не витрачати гроші на національні армії в межах переозброєння.
"Скептично ставлюся, якщо гроші будуть виділяти колективно, а витрачати на національні армії. Тоді знову будуть затягувати з тендерами, лобіювати. Слід ухвалити політичне рішення про європейську армію", – сказав Самусь.
Пропозиції створити єдину європейську армію періодично висуваються ще з 2017 року. Їх автором є президент Франції Еммануель Макрон, але до створення єдиної структури це не призвело. З 1992 року в ЄС діє Європейський корпус, який має потенціал розгортання до 60 000 військових.
16 березня 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа не створюватиме спільну армію попри загрозу з боку Росії.
- 20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- 26 березня Reuters написало, що Європа відступає від ідеї відправлення військ в Україну на користь інших гарантій.
- 27 березня The New York Times написала, що не всі країни "коаліції охочих" бажають або можуть направити війська в Україну.
- Того ж дня після зустрічі "коаліції охочих" в Парижі президент Франції Макрон заявив, що партнери планують для України "сили заспокоєння".