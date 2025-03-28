Військова місія в Україні може стати прообразом європейської армії – аналітик Самусь

Аналітик вважає, що Європі треба ухвалити рішення про створення єдиної армії, а не витрачати гроші в межах переозброєння на національні структури

Військові Європейського корпусу (Фото: Christophe Petit Tisson/EPA)

Ядром чи прообразом європейської армії може стати військова місія європейців в Україні. Таку думку LIGA.net висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння і керівник New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На думку аналітика, Європі слід ухвалити політичне рішення про єдину армію, а не витрачати гроші на національні армії в межах переозброєння.

"Скептично ставлюся, якщо гроші будуть виділяти колективно, а витрачати на національні армії. Тоді знову будуть затягувати з тендерами, лобіювати. Слід ухвалити політичне рішення про європейську армію", – сказав Самусь.

Читайте також Європейські війська в Україні та страх Путіна. Підсумки саміту в Парижі

Пропозиції створити єдину європейську армію періодично висуваються ще з 2017 року. Їх автором є президент Франції Еммануель Макрон, але до створення єдиної структури це не призвело. З 1992 року в ЄС діє Європейський корпус, який має потенціал розгортання до 60 000 військових.

16 березня 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа не створюватиме спільну армію попри загрозу з боку Росії.