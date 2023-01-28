Военные чиновники США "незаметно подталкивают" Пентагон к передаче ВСУ F-16 – Politico

Группа американских военных чиновников подталкивает Пентагон к одобрению поставок истребителей F-16 в Украину. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на трех неназванных собеседников, знакомых с дискуссиями по этому вопросу.

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Собеседники журналистов утверждают, что группа военных чиновников США "незаметно подталкивает" Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь стране защитить себя от российских ракет и беспилотников.

По словам представителя Минобороны и двух других участников дискуссии, пока Украина готовится начать новое наступление весной, кампания внутри Пентагона по истребителям набирает обороты.

"Я не думаю, что мы против", – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона по поводу F-16 для ВСУ.

Он подчеркнул, что окончательного решения еще не было, и Украине еще предстоит заявить, что истребители являются ее главным приоритетом, так как Пентагон сосредоточен на отправке Киеву средств, необходимых для непосредственной борьбы.

По словам представителя Минобороны, официальные лица США обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются ракеты для защиты своего неба, и как только арсенал будет исчерпан, истребители России смогут переместиться туда, и Киев "не сможет конкурировать".

Современные истребители могут стать одним из решений этой проблемы, утверждает группа военных чиновников в Пентагоне.

"Давайте посмотрим правде в глаза, ядерной войны из-за F-16 не произойдет", — сказал представитель Пентагона.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает со стороны Вашингтона поддержу идеи союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

У Байдена "тщательно обсудят" возможность поставок Украине истребителей F-16, и ничего не исключают, заявил советник президента Штатов.

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Оксана Житнюк

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