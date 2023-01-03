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Военные объяснили, почему оккупанты отправляют "шахеды" над Днепром – "прижимаются"

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 17:24
Военные объяснили, почему оккупанты отправляют
Иллюстративное фото (скриншот)

Российские атаки беспилотниками-камикадзе направлялись вдоль русла Днепра, чтобы "шахеды" труднее было перехватить. Это пояснил в эфире Украинского радио спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Игнат сказал, что дроны программируются на определенные маршруты и летят с использованием спутниковой навигации. При этом оккупанты стараются задавать им такой маршрут, чтобы "шахеды" были как можно меньше видны на радарах, а для этого они должны идти как можно ниже – "прижиматься к земле".

"Радиолокационно они становятся менее видимыми благодаря тому, что прижимаются к земле. Хочешь жить ― прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", – сказал Игнат.

Он также пояснил, что две последние атаки были направлены вдоль Днепра, поскольку их основной целью был Киев, и отметил, что во время этих атак уничтожили 45 и 39 дронов.

"Два воздушных командования "Восток" и "Юг" уничтожили определенное количество дронов: некоторых на пути к столице сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала довольно успешно", – сказал Игнат.

Читайте также: "Били из NASAMS, как из артиллерии". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов

Сергій Бережний
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Юрий Игнат Shahed-136 дроны-камикадзе
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