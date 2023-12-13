Военные показали последствия атаки РФ на Одессу: Обломки упали на СТО и припортовое здание
Силы обороны юга опубликовали фото с последствиями российской дроновой атаки на Одессу вечером 12 декабря. Обломки "шахедов" упали на территории СТО и припортовой инфраструктуры, пострадали двое мужчин.
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По словам военных, россияне запускали "шахеды" как из временно оккупированной Херсонской области, так и из акватории Черного моря.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заявлял о двух пострадавших работниках авторемонтного предприятия, а также о разрушении ангара, уничтожении трех автомобилей и повреждении еще 11.
На опубликованных фото виден пожар, вспыхнувший в здании припортового объекта, а также обломки российского беспилотника.
- В ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В Киевской городской военной администрации сообщили, что погибших нет, 53 человека пострадали, в том числе шестеро детей. Есть разрушения в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.
- Россияне били ракетами типа С-400 и "Искандер".
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