Військові показали наслідки атаки РФ на Одесу: Уламки впали на СТО та припортову будівлю

На опублікованих фото видно пожежу, що спалахнула у будівлі припортового об'єкта, а також уламки російського безпілотника

Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони півдня опублікували фото з наслідками російської дронової атаки на Одесу ввечері 12 грудня. Уламки "шахедів" впали на території СТО та припортової інфраструктури, постраждали двоє чоловіків.

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За словами військових, росіяни запускали "шахеди" як із напрямку тимчасово окупованої Херсонської області, так і з акваторії Чорного моря.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв про двох постраждалих працівників авторемонтного підприємства, а також руйнування ангара, знищення трьох автівок та пошкодження ще 11.

На опублікованих фото видно пожежу, що спалахнула у будівлі припортового об'єкта, а також уламки російського безпілотника.

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 53 особи постраждали, зокрема шестеро дітей. Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

Росіяни били ракетами типу С-400 та "Іскандер".

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