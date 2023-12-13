Військові показали наслідки атаки РФ на Одесу: Уламки впали на СТО та припортову будівлю
Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони півдня опублікували фото з наслідками російської дронової атаки на Одесу ввечері 12 грудня. Уламки "шахедів" впали на території СТО та припортової інфраструктури, постраждали двоє чоловіків.

За словами військових, росіяни запускали "шахеди" як із напрямку тимчасово окупованої Херсонської області, так і з акваторії Чорного моря.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв про двох постраждалих працівників авторемонтного підприємства, а також руйнування ангара, знищення трьох автівок та пошкодження ще 11.

На опублікованих фото видно пожежу, що спалахнула у будівлі припортового об'єкта, а також уламки російського безпілотника.

Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
  • У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 53 особи постраждали, зокрема шестеро дітей. Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.
  • Росіяни били ракетами типу С-400 та "Іскандер".

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