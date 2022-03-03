Военные преступления. Великобритания будет "охотиться" за военачальниками Путина – министр

Великобритания будет помогать находить российских военачальников, которые исполняют незаконные приказы президента РФ Владимира Путина и совершают военные преступления. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил британский министр юстиции Доминик Рааб.

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"Мы хотим передать сообщение Путину и любому полевому командиру, думающему, что делать с незаконным приказом, который может привести к военным преступлениям. Они должны знать, что есть очень реальный шанс, что они столкнутся с судом в Гааге и тюремной камерой. Вот почему мы будем поддерживать Международный уголовный суд, технически, а также любыми другими способами", – сказал он.

По его словам, Великобритания сотрудничала по этим вопросам со времен Нюрнбергского трибунала и до деятельности Международного уголовного суда.

Рааб отметил, что Лондон может оказывать помощь в поиске беглецов и сборе информации, которая нужна для обвинительного приговора.

"У нас есть опыт в этой области, и в прошлом мы предоставили ключевую информацию, которая оказалась абсолютно важной. Лишь несколько стран во всем мире обладают такой возможностью", – добавил он.

Международный уголовный суд в Гааге открыл расследование по событиям в Украине с 2013 года.

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Марк Сировой

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