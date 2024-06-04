Военные проведут учения по обороне Киева и области с 5 по 13 июня

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

С 5 по 13 июня в Киеве и области будут проводиться командно-штабные военные учения для отработки боевых задач и специальных оборонных операций. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.



Он отметил, что во время учений в регионе будут привлекать личный состав, военную технику и вооружение всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

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Павлюк предупредил киевлян о перемещении личного состава и движении тяжелой техники.



Цель учений – отработка боевых задач и оборонных операций в условиях активного применения всего спектра наступательного вражеского вооружения и действий диверсионно-разведывательных групп.



Командующий Сухопутными войсками попросил киевлян сохранять спокойствие и напомнил горожанам о правилах информационной гигиены – не фотографировать и не снимать передвижения украинских военнослужащих.

3 мая в ГУР заявили, что армия РФ имеет около 514 000 сухопутных войск, вовлеченных в войну против Украины.

10 мая Павлюк сообщил, что ВСУ должны научить 10 новых бригад, чтобы подготовиться к наступлению России – часть сил развернут для защиты Киева.

28 мая министр обороны Умеров заявил, что после того, как украинские бойцы стабилизировали фронт под Харьковом, россияне готовятся к другому наступлению, в частности, хотят открыть новый фронт на севере.

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