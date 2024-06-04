Військові проведуть навчання з оборони Києва та області з 5 до 13 червня
З 5 до 13 червня у Києві та області проводитимуться командно-штабні військові навчання для відпрацювання бойових завдань та спеціальних оборонних операцій. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Він зазначив, що під час навчань у регіоні залучатимуть особовий склад, військову техніку та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.
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Павлюк попередив киян про переміщення особового складу та рух важкої техніки.
Мета навчань – відпрацювання бойових завдань та оборонних операцій в умовах активного застосування всього спектру наступального ворожого озброєння та дій диверсійно-розвідувальних груп.
Командувач Сухопутних військ попросив киян зберігати спокій та нагадав містянам про правила інформаційної гігієни – не фотографувати та не фільмувати пересування українських військовослужбовців.
- 3 травня у ГУР заявили, що армія РФ має близько 514 000 сухопутних військ, залучених у війні проти України.
- 10 травня Павлюк повідомив, що ЗСУ мають навчити 10 нових бригад, щоб підготуватися до наступу Росії – частину сил розгорнуть для захисту Києва.
- 28 травня міністр оборони Умєров заявив, що після того, як українські бійці стабілізували фронт на Харківщині, росіяни готуються до іншого наступу, зокрема, хочуть відкрити новий фронт на півночі.
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