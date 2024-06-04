Військові проведуть навчання з оборони Києва та області з 5 до 13 червня

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

З 5 до 13 червня у Києві та області проводитимуться командно-штабні військові навчання для відпрацювання бойових завдань та спеціальних оборонних операцій. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.



Він зазначив, що під час навчань у регіоні залучатимуть особовий склад, військову техніку та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Павлюк попередив киян про переміщення особового складу та рух важкої техніки.



Мета навчань – відпрацювання бойових завдань та оборонних операцій в умовах активного застосування всього спектру наступального ворожого озброєння та дій диверсійно-розвідувальних груп.



Командувач Сухопутних військ попросив киян зберігати спокій та нагадав містянам про правила інформаційної гігієни – не фотографувати та не фільмувати пересування українських військовослужбовців.

3 травня у ГУР заявили, що армія РФ має близько 514 000 сухопутних військ, залучених у війні проти України.

10 травня Павлюк повідомив, що ЗСУ мають навчити 10 нових бригад, щоб підготуватися до наступу Росії – частину сил розгорнуть для захисту Києва.

28 травня міністр оборони Умєров заявив, що після того, як українські бійці стабілізували фронт на Харківщині, росіяни готуються до іншого наступу, зокрема, хочуть відкрити новий фронт на півночі.

Читайте також: ЗСУ відпрацьовують у Британії захоплення і зачистку міських забудов від ворога – відео