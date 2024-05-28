Умєров: Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі
Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати весь особовий склад та вогневу потужність проти України для знищення її нації. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю Reuters.
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Хоча ЗСУ вдалося стабілізувати фронт на північному сході Харківщини, посадовець вважає, що Москва готується до нового наступу.
"Їх мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують зі своєю метою знищити [українську] націю", – заявив посадовець.
Він зазначив, що Україна витримує це, проте їй необхідно більше зброї: "Нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм [росіянам] проникнути в нашу державу".
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку.
- 14 травня очільник воєнної розвідки Буданов заявив, що очікується – армія Росії атакуватиме Сумську область.
- 26 травня президент Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.
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