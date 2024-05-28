Умєров: Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати весь особовий склад та вогневу потужність проти України для знищення її нації. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю Reuters.

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Хоча ЗСУ вдалося стабілізувати фронт на північному сході Харківщини, посадовець вважає, що Москва готується до нового наступу.

"Їх мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас, вони продовжують зі своєю метою знищити [українську] націю", – заявив посадовець.

Він зазначив, що Україна витримує це, проте їй необхідно більше зброї: "Нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм [росіянам] проникнути в нашу державу".

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку.

14 травня очільник воєнної розвідки Буданов заявив, що очікується – армія Росії атакуватиме Сумську область.

26 травня президент Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.

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