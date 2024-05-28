Умеров: Россияне хотят открыть новый фронт на севере
Россияне хотят открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать весь личный состав и огневую мощь против Украины для уничтожения ее нации. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью Reuters.
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Хотя ВСУ удалось стабилизировать фронт на северо-востоке Харьковской области, чиновник считает, что Москва готовится к новому наступлению.
"Их цель – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают со своей целью уничтожить [украинскую] нацию", – заявил чиновник.
Он отметил, что Украина выдерживает это, однако ей необходимо больше оружия: "Нам нужно бы и больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им [россиянам] проникнуть в наше государство".
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении.
- 14 мая глава военной разведки Буданов заявил, что ожидается – армия России будет атаковать Сумскую область.
- 26 мая президент Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.
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