Военные руководители НАТО провели встречу. СМИ пишут – внеочередную, говорили об Украине
Вчера главы оборонных ведомств стран НАТО провели виртуальную встречу на фоне текущих проблем безопасности, с которыми сталкивается Альянс. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Укринформ со ссылкой на официального представителя НАТО сообщает, что встреча была внеочередной, и на ней обсуждалась Украина.
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По данным пресс-службы НАТО, 6 декабря 30 глав оборонных ведомств провели виртуальное заседание военного комитета, чтобы обсудить проблемы безопасности, с которыми сталкивается Альянс во всех сферах деятельности и во всех географических областях. Деталей встречи НАТО не сообщает.
Собеседник журналистов сказал, что обычно проходит несколько встреч глав оборонных ведомств в год, и эта встреча была внеочередной.
"Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся возле границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что если акцентировать внимание только на одной теме военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", – сказал представитель Альянса.
Он также уточнил, что виртуальная встреча не была связана с подготовкой к переговорам президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным – обсуждались "сугубо военные аспекты".
"Нашей главной задачей было провести обмен информацией, которую имеют страны-союзницы, и составить объединенную картину происходящего", – сказал собеседник.
- Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной, на фоне которого есть опасения возможности нового вторжения РФ.
- Перед беседой Байдена и Путина глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание о ситуации на границе России и Украины с высокопоставленными американскими военными чиновниками.
- Также перед переговорами президентов США и РФ Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Байден же созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель, премьерами Великобритании Борисом Джонсоном и Италии Марио Драги.
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