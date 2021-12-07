Военные руководители НАТО провели встречу. СМИ пишут – внеочередную, говорили об Украине

Вчера главы оборонных ведомств стран НАТО провели виртуальную встречу на фоне текущих проблем безопасности, с которыми сталкивается Альянс. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Укринформ со ссылкой на официального представителя НАТО сообщает, что встреча была внеочередной, и на ней обсуждалась Украина.

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По данным пресс-службы НАТО, 6 декабря 30 глав оборонных ведомств провели виртуальное заседание военного комитета, чтобы обсудить проблемы безопасности, с которыми сталкивается Альянс во всех сферах деятельности и во всех географических областях. Деталей встречи НАТО не сообщает.

Собеседник журналистов сказал, что обычно проходит несколько встреч глав оборонных ведомств в год, и эта встреча была внеочередной.

"Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся возле границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что если акцентировать внимание только на одной теме военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", – сказал представитель Альянса.

Он также уточнил, что виртуальная встреча не была связана с подготовкой к переговорам президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным – обсуждались "сугубо военные аспекты".

"Нашей главной задачей было провести обмен информацией, которую имеют страны-союзницы, и составить объединенную картину происходящего", – сказал собеседник.

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Оксана Житнюк

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