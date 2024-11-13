Военные суда и самолеты КНР снова приближались к Тайваню

"Мы отслеживали ситуацию и соответствующим образом реагировали", – отметил Минобороны

Иллюстративное фото: EPA

Войска Китайской народной республики снова приближались к Тайваню, сообщило Министерство обороны страны.

К 6:00 по местному времени (00:00 по Киеву) военные Тайваня зафиксировали 24 самолета и шесть судов КНР, действовавших вокруг острова.

По тайваньским данным, 15 из 24 самолетов вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны распознавания противовоздушной обороны острова.

"Мы отслеживали ситуацию и соответствующим образом реагировали", – отметила Минобороны Тайваня.