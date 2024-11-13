Військові судна та літаки КНР знову наближалися до Тайваню

"Ми відстежували ситуацію та відповідним чином реагували", – зазначило Міноборони острова

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Війська Китайської народної республіки знову наближалися до Тайваню, повідомило Міністерство оборони країни.

До 6:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом) військові Тайваню зафіксували 24 літаки та шість суден КНР, які діяли навколо острова.

За тайванськими даними, 15 з 24 літаків увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зони розпізнавання протиповітряної оборони острова.

"Ми відстежували ситуацію та відповідним чином реагували", – зазначило Міноборони Тайваню.