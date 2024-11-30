Военные зафиксировали почти миллион воздушных целей с начала полномасштабной войны – видео

После того как специалисты РТВ заметили цель, в Украине раздается воздушная тревога

Военные (Фото: Воздущные силы Украины)

С начала полномасштабной войны радиотехнические войска (РТВ) зафиксировали около миллиона воздушных целей, которые запустила Россия по Украине. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Военные в круглосуточном режиме обнаруживают и сопровождают разные вражеские цели: дроны, бомбы, ракеты, вертолеты и самолеты. С февраля 2022 года радиотехнические войска сопроводили в воздухе более 345 000 вражеских целей.

→ 175 000 самолетов;

→ 100 000 вертолетов;

→ 57 000 БпЛА;

→ более 13 000 ракет разных типов.

Специалисты РТВ передают данные об объектах в воздухе авиации, зенитным ракетным войскам, мобильным огневым группам и подразделениям радиоэлектронной борьбы. В этот момент по Украине раздается воздушная тревога.