Військові зафіксували майже мільйон повітряних цілей від початку повномасштабної війни – відео
Від початку повномасштабної війни радіотехнічні війська (РТВ) зафіксували майже мільйон повітряних цілей, які запустила Росія по Україні. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
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Військові в цілодобовому режимі виявляють і супроводжують різні ворожі цілі: дрони, бомби, ракети, вертольоти й літаки. З лютого 2022 року радіотехнічні війська супроводили в повітрі понад 345 000 ворожих цілей:
→ 175 000 літаків;
→ 100 000 вертольотів;
→ 57 000 БпЛА;
→ понад 13 000 ракет різних типів.
Спеціалісти РТВ передають дані про об'єкти в повітрі авіації, зенітним ракетним військам, мобільним вогневим групам і підрозділам радіоелектронної боротьби. У цей момент в Україні лунає повітряна тривога.
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