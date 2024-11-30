Військові зафіксували майже мільйон повітряних цілей від початку повномасштабної війни – відео

Після того як спеціалісти РТВ помітили ціль, в Україні лунає повітряна тривога

Військові (Фото: Повітряні сили України)

Від початку повномасштабної війни радіотехнічні війська (РТВ) зафіксували майже мільйон повітряних цілей, які запустила Росія по Україні. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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Військові в цілодобовому режимі виявляють і супроводжують різні ворожі цілі: дрони, бомби, ракети, вертольоти й літаки. З лютого 2022 року радіотехнічні війська супроводили в повітрі понад 345 000 ворожих цілей:

→ 175 000 літаків;

→ 100 000 вертольотів;

→ 57 000 БпЛА;

→ понад 13 000 ракет різних типів.

Спеціалісти РТВ передають дані про об'єкти в повітрі авіації, зенітним ракетним військам, мобільним вогневим групам і підрозділам радіоелектронної боротьби. У цей момент в Україні лунає повітряна тривога.