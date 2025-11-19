"Военный шенген". Евросоюз проведет стресс-тест на скорость помощи Украине

Андрюс Кубилюс (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Евросоюз запускает новый механизм координации военных перевозок и ежегодную проверку готовности транспорта: первый стресс-тест покажет, насколько быстро можно доставлять военную помощь Украине и на восточные границы Союза. Об этом во время презентации "военного шенгена" 19 ноября заявил комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Мы вводим механизм управления и координации с созданием межинституциональной группы по военной мобильности транспорта и национальных координаторов, а также ежегодную проверку готовности военного транспорта и стресс-тест. И первый такой стресс-тест будет именно для обеспечения быстрого перемещения военной помощи в Украину и к восточным границам Союза", – сказал он.

По словам Кубилюса, ЕС планирует обновить инфраструктуру двойного назначения и разработать комплекс мер для ее защиты и повышения устойчивости. Это не только обеспечит быструю поставку помощи, но и усилит готовность к будущим кризисам, гарантируя бесперебойную работу критически важных логистических коридоров. Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас добавила, что Украина станет частью общеевропейского пространства военной мобильности. "Мы хотим расширить коридоры военной мобильности на Украину. Это стало бы гарантией безопасности, что означает, что мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости", – заявила она.