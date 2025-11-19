"Військовий шенген". Євросоюз проведе стрес-тест на швидкість допомоги Україні

Андрюс Кубілюс (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Євросоюз запускає новий механізм координації військових перевезень і щорічну перевірку готовності транспорту: перший стрес-тест покаже, наскільки швидко можна доставляти військову допомогу Україні та на східні кордони Союзу. Про це під час презентації "військового шенгену" 19 листопада заявив комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Ми запроваджуємо механізм управління та координації зі створенням міжінституційної групи з військової мобільності транспорту та національних координаторів, а також щорічну перевірку готовності військового транспорту та стрес-тест. І перший такий стрес-тест буде саме для забезпечення швидкого переміщення військової допомоги до України й східних кордонів Союзу", – сказав він.

За словами Кубілюса, ЄС планує оновити інфраструктуру подвійного призначення і розробити комплекс заходів для її захисту та підвищення стійкості. Це не лише забезпечить швидке постачання допомоги, а й посилить готовність до майбутніх криз, гарантуючи безперебійну роботу критично важливих логістичних коридорів. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас додала, що Україна стане частиною загальноєвропейського простору військової мобільності. "Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби", – заявила вона.