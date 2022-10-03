Военный корабль спасения экипажей подлодок исследует повреждения на Северных потоках

На месте утечек из газопроводов Северный поток находится Береговая охрана Швеции, а также военный корабль Belos, предназначенный для спасения экипажей подводных лодок. Об этом сообщает SVT.

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Как отмечается, Вооруженные силы Швеции поддерживают Береговую охрану в исследовании повреждений и работе с выбросами газа из Северного потока-1 и Северного потока-2.

HMS Belos специально оборудован для спасения экипажей подлодок и водолазных миссий.

Представитель ВМФ Швеции подтвердил, что Belos помогает Береговой охране вместе с другими кораблями военного флота, но отказался объяснить, зачем на место диверсии направили спасательный корабль такого типа.

По информации CNN, в день диверсий в этом районе Балтийского моря видели подлодки РФ.

29 сентября НАТО назвал повреждение Северных потоков "умышленным, безрассудным, безответственным саботажем".

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Наталія Медведєва

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