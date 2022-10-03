Военный корабль спасения экипажей подлодок исследует повреждения на Северных потоках
На месте утечек из газопроводов Северный поток находится Береговая охрана Швеции, а также военный корабль Belos, предназначенный для спасения экипажей подводных лодок. Об этом сообщает SVT.
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Как отмечается, Вооруженные силы Швеции поддерживают Береговую охрану в исследовании повреждений и работе с выбросами газа из Северного потока-1 и Северного потока-2.
HMS Belos специально оборудован для спасения экипажей подлодок и водолазных миссий.
Представитель ВМФ Швеции подтвердил, что Belos помогает Береговой охране вместе с другими кораблями военного флота, но отказался объяснить, зачем на место диверсии направили спасательный корабль такого типа.
СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитках. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый – в 02:03 ночи, второй – в 19:04. ЦРУ предупреждало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружено четвертое место разрыва труб.
- По информации CNN, в день диверсий в этом районе Балтийского моря видели подлодки РФ.
- 29 сентября НАТО назвал повреждение Северных потоков "умышленным, безрассудным, безответственным саботажем".
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