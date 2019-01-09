Военный самолет США начал полеты над Крымом

Фото: пресс-служба ВВС США

Самолет Boeing радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США начал полеты над Черным морем. Об этом сообщает Liveuamap.

"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - уточняет Liveuamap.

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Вчера сообщалось, что нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих групп НАТО, намерен зайти в Черное море.

Сегодня утром в Черное море вошел ударный корабль ВМФ России "Североморск" бортовой номер 619).

Как отметил в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко, впервые за время оккупации Крыма в черноморскую акваторию вошел не просто десантный корабль другого флота РФ, чем Черноморский (десантные корабли других флотов РФ постоянно используются для перевозок из Крыма и Новороссийска в Сирию), а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.