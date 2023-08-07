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Воевал на Запорожском направлении. В бою погиб бывший нардеп Сергей Слабенко

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 07:47
Воевал на Запорожском направлении. В бою погиб бывший нардеп Сергей Слабенко - Фото
Сергей Слабенко (Фото: Верховная Рада)

На войне погиб бывший народный депутат IV созыва Сергей Слабенко, он выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Слабенко был членом парламента с 2002 по 2006 год, занимал должность главы подкомитета по деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы комитета Рады по вопросам правовой политики.
С 2006 по 2009 год политик работал заместителем главы Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.
У него осталась жена, а также двое детей — сын и дочь. 
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Дмитрий Гриниченко
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