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Воював на Запорізькому напрямку. У бою загинув колишній нардеп Сергій Слабенко

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07.08.2023, 07:47
Воював на Запорізькому напрямку. У бою загинув колишній нардеп Сергій Слабенко - Фото
Сергій Слабенко (Фото: Верховна Рада)

На війні загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко, виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.

Слабенко був членом парламенту з 2002 по 2006 рік, обіймав посаду голови підкомітету з діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи комітету Ради з питань правової політики.

З 2006 до 2009 року політик працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради.

У нього залишилася дружина, а також двоє дітей — син та донька.

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Дмитро Гриниченко
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війнаВерховна РадавтратинаступЗапорізька область
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