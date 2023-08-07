Воював на Запорізькому напрямку. У бою загинув колишній нардеп Сергій Слабенко
07.08.2023, 07:47
Сергій Слабенко (Фото: Верховна Рада)
На війні загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко, виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.
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Слабенко був членом парламенту з 2002 по 2006 рік, обіймав посаду голови підкомітету з діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи комітету Ради з питань правової політики.
З 2006 до 2009 року політик працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради.
У нього залишилася дружина, а також двоє дітей — син та донька.
- Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
- На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.
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