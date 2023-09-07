Бойцы ВМС уничтожили два катера оккупантов
07.09.2023, 11:30
Российский катер типа КС-701 "Тунец" (иллюстративный скриншот)
Воины Военно-морских сил ВСУ уничтожили два катера российских захватчиков, сообщает ведомство.
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Тип катеров не уточняется.
Кроме того, бойцы ВМС ликвидировали 24 оккупанта, две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров захватчиков.
Окончательные потери врага уточняются.
3 сентября появилось видео с уничтожением российского катера типа КС-701 "Тунец" в северо-западной части Черного моря.
- В августе у острова Змеиный и в районе "башен Бойко" произошло боевое столкновение российского военного самолета и катеров Сил безопасности и обороны Украины.
- В начале августа источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ведомство ударило надводным дроном по российскому кораблю.
- Большой десантный корабль оккупантов "Оленегорский горняк" был поврежден, он был в сильном крене.
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