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Бойцы ВМС уничтожили два катера оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 11:30
Бойцы ВМС уничтожили два катера оккупантов - Фото
Российский катер типа КС-701 "Тунец" (иллюстративный скриншот)

Воины Военно-морских сил ВСУ уничтожили два катера российских захватчиков, сообщает ведомство.

Тип катеров не уточняется.

Кроме того, бойцы ВМС ликвидировали 24 оккупанта, две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров захватчиков.

Окончательные потери врага уточняются.

Инфографика: ВМС

3 сентября появилось видео с уничтожением российского катера типа КС-701 "Тунец" в северо-западной части Черного моря.

Читайте также: ВСУ уничтожили уникальный радиолокационный "Предел-Э" оккупантов на пляже – видео

Артём Джерипа
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