Воїни ВМС знищили два катери окупантів

Воїни Військово-морських сил ЗСУ знищили два катери російських загарбників, повідомляє відомство.

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Тип катерів не уточнюється.

Окрім цього, бійці ВМС ліквідували 24 окупанти, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів загарбників.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

3 вересня з'явилось відео зі знищенням російського катера типу КС-701 "Тунець" у північно-західній частині Чорного моря.

У серпні біля острова Зміїний і в районі "веж Бойка" сталося бойове зіткнення російського військового літака та катерів Сил безпеки та оборони України.

На початку серпня джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що відомство вдарило надводним дроном по російському кораблю.

у СБУ повідомили, що відомство вдарило надводним дроном по російському кораблю. Великий десантний корабель окупантів "Оленегорський горняк" було пошкоджено, він був у сильному крені.

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