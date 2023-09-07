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Воїни ВМС знищили два катери окупантів

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 11:30
Воїни ВМС знищили два катери окупантів - Фото
Російський катер типу КС-701 “Тунець” (ілюстративний скриншот)

Воїни Військово-морських сил ЗСУ знищили два катери російських загарбників, повідомляє відомство.

Тип катерів не уточнюється.

Окрім цього, бійці ВМС ліквідували 24 окупанти, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів загарбників.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Інфографіка: ВМС

3 вересня з'явилось відео зі знищенням російського катера типу КС-701 "Тунець" у північно-західній частині Чорного моря.

Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Прєдєл-Е" окупантів на пляжі – відео

Артем Джеріпа
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