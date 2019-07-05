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05.07.2019, 16:10

Волкер о Донбассе: Ключ к миру – вывод российских войск

Волкер о Донбассе: Ключ к миру – вывод российских войск - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа напомнил условие наступления мира в Украине

Ключ к миру в Украине – вывод российских войск из Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Четкое напоминание о том, что ключом к миру на Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал он в Twitter.

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2 июля Волкер сообщил, что внешнеполитические ведомства США и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине, а также для ее динамичного развития. 

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Теги: Курт Волкер, война, Донбасс
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