Волкер о Донбассе: Ключ к миру – вывод российских войск

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ключ к миру в Украине – вывод российских войск из Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Четкое напоминание о том, что ключом к миру на Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал он в Twitter.

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2 июля Волкер сообщил, что внешнеполитические ведомства США и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине, а также для ее динамичного развития.

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