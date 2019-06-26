Волкер: Совет Европы отказывается от собственных принципов

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Совет Европы, приняв решение о возвращении делегации России в ПАСЕ, отказывается от собственных принципов. Об этом он написал в Twitter.

"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - написал Волкер.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую выгнали из организации в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

Среди стран, поддержавших решение о возвращении делегации РФ, - Франция, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария.

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