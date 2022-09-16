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Володин призвал привлечь Дуду к ответственности. МИД Польши: Мы не комментируем его слова

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 14:54
Володин призвал привлечь Дуду к ответственности. МИД Польши: Мы не комментируем его слова - Фото
Вячеслав Володин (Фото: EPA)

Спикер нелегитимной российской Государственной думы Вячеслав Володин призвал привлечь к ответственности президента Польши Анджея Дуду за его слова о том, что Россия должна выплатить репарации за Вторую мировую войну. В МИД Польши заявили, что не комментируют заявления Володина. Об этом ведомство сообщило в комментарии LIGA.net

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Дуда заявил, что Россия присоединилась ко Второй мировой войне после нападения Германии на Польшу, а поэтому, страна должна требовать репарации от России. 

В ответ Володин заявил, что президент Польши "реабилитирует фашизм" и призвал привлечь Дуду к уголовной ответственности.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало кратко, заявив, что они не комментируют слова Володина. 

  • Нижняя палата парламента Польши 15 сентября проголосовала за резолюцию с требованием от Германии 1,33 трлн евро репараций за ущерб, понесенный в результате нацистской оккупации 1939-1945 годов. Аналогичные требования польские депутаты планируют выдвинуть к РФ. 
  • Согласно отчету польского сейма о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны, который был представлен 1 сентября в Королевском замке в Варшаве, Польша оценивает ущерб в 6,2 трлн злотых (примерно 1,33 трлн евро).
  • Правительство Германии не собирается выплачивать репарации Польше за нацистскую оккупацию времен Второй мировой войны.

Читайте также: Дуда о войне: Для наших народов это вопрос жизни и смерти 

Дмитро Гриниченко, Євген Пилипенко
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Россия польша анджей дуда мид польши вячеслав володин репарации
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