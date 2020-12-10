Волонтер Маруся Зверобой идет на выборы в Раду от Евросолидарности

Волонтер Маруся Зверобой примет участие в промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе (Ивано-Франковская область) от партии Европейская солидарность. Об этом она сообщила в Facebook.

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7 декабря Зверобой написала, что встретилась с лидером партии Петром Порошенко. "Он согласился предоставить возможность побороться на парламентских выборах кандидатом от Евросолидарности", – написала волонтер.

По словам Зверобой, партия в полном составе поддержала ее кандидатуру.

"Интересует полная проблематика округа. Команда для решения уже есть. Округ почетный. Оппоненты максимально достойные первого предвыборного опыта. Имею серьезные причины выдвигаться, связанные с рисками для наших общин",- написала она.

По словам волонтера, такое решение она приняла после очередного продления меры пресечения фигуранту дела Шеремета Андрею Антоненко. Она написала, что почувствовала себя неэффективной и не хочет "создавать видимость борьбы".

В ноябре в результате местных выборов нардеп-мажоритарщик из Слуги народа Зиновий Андрийович уже в четвертый раз стал мэром Надворной в Ивано-Франковской области. В Раду он был избран по округу №87.

Вадим Ребрина

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