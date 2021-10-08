Вопросы к правительству и новый спикер: чем сегодня займется Рада

Сегодня Верховная Рада должна избрать нового спикера и заслушать правительство о подготовке к отопительному сезону. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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Заседание парламента начнется с вопросов к правительству о подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов.

После этого Рада продолжит процедуру избрания нового спикера, которую не успела завершить вчера. На должность председателя парламента выдвинуты первый вице-спикер Руслан Стефанчук и два нардепа из Евросолидарности: Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

Далее Рада планирует внести в повестку и рассмотреть законопроект №5807 об изменениях в законе о подаче сведений о конечных бенефициарах юридических лиц и заявление парламента о приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС.

Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера Рады.

Вчера, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.

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Денис Юдин

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