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Вопросы к правительству и новый спикер: чем сегодня займется Рада

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 09:35
Вопросы к правительству и новый спикер: чем сегодня займется Рада - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада должна избрать нового спикера и заслушать правительство о подготовке к отопительному сезону. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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Заседание парламента начнется с вопросов к правительству о подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов.

После этого Рада продолжит процедуру избрания нового спикера, которую не успела завершить вчера. На должность председателя парламента выдвинуты первый вице-спикер Руслан Стефанчук и два нардепа из Евросолидарности: Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

Далее Рада планирует внести в повестку и рассмотреть законопроект №5807 об изменениях в законе о подаче сведений о конечных бенефициарах юридических лиц и заявление парламента о приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС.

  • Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера Рады.
  • Вчера, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.

Читайте также: Монобольшинство не прошло испытание Разумковым. Как Рада избавилась от спикера

Денис Юдин
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верховная рада повестка спикер верховной рады
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