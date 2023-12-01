Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 декабря

Новая диверсия СБУ в Бурятии, упрощение прохождения ВВК, новый глава Госспецсвязи, Порошенко не выпустили за границу и другие новости

Чертов мост (Фото: ресурс оккупантов)

1. НБУ отменил все ограничения на объемы продаж наличной валюты населению. Национальный банк с 1 декабря пересмотрел валютные ограничения для населения и бизнеса. Упразднены все ограничения для банков и других финансовых учреждений на объемы продаж наличной иностранной валюты населению. Нацбанк считает, что это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами, позволит стабилизировать курсовые ожидания и повысить устойчивость валютного рынка (подробнее).

2. СБУ устроила новую диверсию на железной дороге в Бурятии. Взорвали поезд на Чертовом мосту – источник. Служба безопасности Украины устроила еще одну диверсию на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Собеседник LIGA.net в силовом блоке сообщил, что новый подрыв стал вторым этапом операции СБУ для выведения из строя важной железной дороги, которую россияне используют для переброски войск и техники (подробнее).

3. Столар продает Парус Холдинг. Через эту компанию он владеет БЦ "Парус". Антимонопольный комитет 30 ноября разрешил ООО "Ола Файн" купить контрольную долю в уставном капитале ООО "Парус Холдинг". По данным Contr Agent, Парус Холдинг принадлежит бизнесмену Вадиму Столару (80%, через фонд "Генезис") и его бывшей супруге Инне Майструк (20%, через фонд "Стрим Инвестмент") (подробнее).

4. Мобилизация и демобилизация. В Украине серьезно упростили прохождение медкомиссий – детали. Военные части и военкоматы в Украине смогут получить документы от медицинских учреждений в электронной форме, что упростит прохождение военно-врачебных комиссий. Министерство здравоохранения заявляет, что ранее военные даже с тяжелыми ранениями могли часами стоять в очередях, собирая десятки документов и ездить в другие города для прохождения ВВК (подробнее).

5. Правительство назначило нового председателя Госспецсвязи. Это командир ударной роты БпЛА Юрий Мироненко. Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи. Это военнослужащий, командир ударной роты БпЛА Юрий Мироненко. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров поручил в соответствии с обязательными процедурами провести аудит работы Госспецсвязи. Мироненко в ближайшее время должен представить план развития Госспецсвязи (подробнее).

6. Словацкие перевозчики начали блокировать границу с Украиной. Союз перевозчиков Словакии (UNAS) в пятницу заблокировал пункт пропуска Вышнее Немецкое на границе с Украиной, говорится на его странице в Facebook в сообщении Госпогранслужбы Украины. Вышнее Немецкое – единственный автомобильный пункт для грузового пропуска на этом участке границы. Сроки забастовки пока неизвестны (подробнее).

7. Порошенко не выпустили из Украины. Пограничники заявили, что командировка аннулирована — видео. Пятого президента Петра Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку, в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена (подробнее).

8. Командировка Порошенко. СБУ: Написали властям об ИПСО России, политиков не упоминали. Служба безопасности Украины направила в государственные органы информацию о планах РФ по информационно-психологическим спецоперациям как в Украине, так и за рубежом. Пресс-служба ведомства утверждает, что данные были отправлены, чтобы чиновники могли учесть их по своему усмотрению во время организации и согласования заграничных командировок. (подробнее).

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