Вісім головних новин України та світу на 19:00 1 грудня

Нова диверсія СБУ в Бурятії, спрощення проходження ВЛК, новий голова Держспецзв'язку, Порошенка не випустили за кордон та інші новини

Чортів міст (Фото: ресурс окупантів)

1. НБУ скасував усі обмеження на обсяги продажу готівкової валюти населенню. Національний банк із 1 грудня переглянув валютні обмеження для населення та бізнесу. Скасовані усі обмеження для банків та інших фінансових установ на обсяги продажу готівкової іноземної валюти населенню. Нацбанк вважає, що це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами, дозволить стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку (детальніше).

2. СБУ влаштувала нову диверсію на залізниці у Бурятії. Підірвали потяг на Чортовому мості — джерело. Служба безпеки України влаштувала ще одну диверсію на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії. Співрозмовник LIGA.net у силовому блоці повідомив, що новий підрив став другим етапом операції СБУ для виведення з ладу важливої залізниці, яку росіяни використовують для перекидання військ і техніки (детальніше).

3. Столар продає Парус Холдінг. Через цю компанію він володіє БЦ "Парус". Антимонопольний комітет 30 листопада дозволив ТОВ "Ола Файн" придбати контрольну частку в статутному капіталі ТОВ "Парус Холдінг". За даними Contr Agent, Парус Холдінг належить бізнесмену Вадиму Столару (80%, через фонд "Генезис") та його колишній дружині Інні Майструк (20%, через фонд "Стрім Інвестмент") (детальніше).

4. Мобілізація та демобілізація. В Україні серйозно спростили проходження медкомісій — деталі. Військові частини та військкомати в Україні зможуть отримати документи від медичних закладів в електронній формі, що спростить проходження військово-лікарських комісій. Міністерство охорони здоров'я заявляє, що раніше військові навіть із тяжкими пораненнями могли годинами стояти в чергах, збираючи десятки документів, та їздити в інші міста для проходження ВЛК (детальніше).

5. Уряд призначив нового голову Держспецзв’язку. Це командир ударної роти БпЛА Юрій Мироненко. Кабмін призначив нового голову Держспецзвʼязку. Це – військовослужбовець, командир ударної роти БпЛА Юрій Мироненко. Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров доручив відповідно до обовʼязкових процедур провести аудит роботи Держспецзв’язку. Мироненко найближчим часом має представити план розвитку Держспецзв’язку (детальніше).

6. Словацькі перевізники почали блокувати кордон з Україною. Спілка перевізників Словаччини (UNAS) у п'ятницю заблокувала пункт пропуску Вишнє Німецьке на кордоні з Україною, йдеться на її сторінці в Facebook та в повідомленні Держприкордонслужби України. Вишнє Німецьке – єдиний автомобільний пункт для вантажного пропуску на цій ділянці кордону. Терміни страйку поки що невідомі (детальніше).

7. Порошенка не випустили з України. Прикордонники заявили, що відрядження анульоване — відео. П'ятого президента Петра Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку, у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване (детальніше).

8. Відрядження Порошенка. СБУ: Написали владі про ІПСО Росії, політиків не згадували. Служба безпеки України надіслала до державних органів інформацію про плани РФ щодо інформаційно-психологічних спецоперацій як в Україні, так і за кордоном. Пресслужба відомства стверджує, що дані були відправлені, аби посадовці могли врахувати їх на свій розсуд під час організації та погодження закордонних відряджень (детальніше).

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