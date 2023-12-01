Мобілізація та демобілізація. В Україні серйозно спростили проходження медкомісій — деталі

Військкомати в Україні зможуть отримати документи від медичних закладів в електронній формі, що спростить проходження військово-лікарських комісій

Черга у військкоматі (Фото: Віталій Дячук)

Військові частини та військкомати в Україні зможуть отримати документи від медичних закладів в електронній формі, що спростить проходження військово-лікарських комісій. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Відомство заявляє, що раніше військові навіть із тяжкими пораненнями могли годинами стояти в чергах, збираючи десятки документів та їздити в інші міста для проходження ВЛК.

Наразі документи про рішення ВЛК про відпустку чи непридатність до служби за станом здоров'я медустанова зможе надіслати до військової частини в електронному вигляді — після цього боєць зможе одразу їхати до військкомату за місцем проживання чи відпустки.

Військова частина після опрацювання рішення комісії надсилає документи для військовослужбовця до військкомату.

Через систему електронного документообігу відбувається обмін такими документами:

— довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

— постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування;

— постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

— інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Водночас за військовослужбовцем залишається можливість подати документи до військової частини особисто.

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