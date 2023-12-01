Мобилизация и демобилизация. В Украине серьезно упростили прохождение медкомиссий — детали

Военкоматы в Украине смогут получить документы от медицинских заведений в электронной форме, что упростит прохождение военно-врачебных комиссий

Очередь в военкомате (Фото: Виталий Дячук)

Воинские части и военкоматы в Украине смогут получить документы от медицинских заведений в электронной форме, что упростит прохождение военно-врачебных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

Ведомство заявляет, что ранее военные даже с тяжелыми ранениями могли часами стоять в очередях, собирая десятки документов и ездить в другие города для прохождения ВВК.

Сейчас документы о решении ВВК об отпуске или непригодности к службе по состоянию здоровья медучреждение сможет направить в воинскую часть в электронном виде — после этого боец сможет сразу ехать в военкомат по месту проживания или отпуска.

Воинская часть после обработки решения комиссии присылает документы для военнослужащего в военкомат.

Через систему электронного документооборота происходит обмен такими документами:

— справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

— постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

— постановление ВВК о непригодности к военной службе;

— другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

В то же время, за военнослужащим остается возможность подать документы в воинскую часть лично.

Мобилизация в Украине перейдет в "смартформат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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