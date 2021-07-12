Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июля

1. ИТАЛИЯ ПОБЕЖДАЕТ АНГЛИЮ В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ И СТАНОВИТСЯ ЧЕМПИОНОМ ЕВРО-2020. 11 июля состоялся финал Евро-2020 – за звание чемпиона сражались сборные Англии и Италии. Поединок закончился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) в пользу Италии (подробнее).

2. ПАРТИЯ САНДУ ПОЛУЧАЕТ МОНОБОЛЬШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТЕ МОЛДОВЫ – ЦИК ПОСЧИТАЛ 100% ПРОТОКОЛОВ. Партия президента Молдовы Майи Санду, Действие и солидарность (PAS), получает монобольшинство в парламенте, набрав более 52% голосов на досрочных выборах (подробнее).

3. В МИНФИНЕ США РАССКАЗАЛИ, КАК ШТАММ ДЕЛЬТА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЭКОНОМИКУ МИРА. Новые варианты коронавируса могут стать существенной угрозой для восстановления экономики во всем мире (подробнее).

4. ОПЕРАТОР СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 НАЗВАЛ ДАТУ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА. Строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено до конца августа 2021 года (подробнее).

5. КРУПНЕЙШИЕ ГОСКОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ 25 МЛРД ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ: КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ. За первые три месяца 2021 года восемь из пятнадцати крупнейших государственных предприятий получили совокупно прибыли в размере около 25 млрд грн (подробнее).

6. ПРИВИТЬСЯ ВАКЦИНОЙ PFIZER-BIONTECH ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ В УКРАИНЕ – МИНЗДРАВ. В центрах массовой вакцинации теперь доступна антикоронавирусная мРНК-вакцина Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech (подробнее).

7. ДЕЛО О ЗАКУПКЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВСУ. ГЕНЕРАЛА ПАВЛОВСКОГО ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ. В понедельник, 12 июля, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, который фигурирует в деле о продаже некачественной военной техники для Вооруженных сил (подробнее).

8. СУД ПРИЗНАЛ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ И ВЫПИСАЛ ШТРАФ ВОДИТЕЛЮ В 127 000 ГРН. Шевченковский районный суд Запорожья признал электросамокат транспортным средством в деле о наезде на пешехода, находившемся на тротуаре (подробнее).

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Вадим Ребрина

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