UA

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 августа

13.08.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 августа - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. 29 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ. КАК ВЫГЛЯДИТ И ЧЕГО ХОЧЕТ СОВРЕМЕННЫЙ УКРАИНЕЦ - 6 ВЫВОДОВ. Центр Разумкова совместно с Центром Социс провели исследования социально-политической ситуации в стране. По результатам опроса типичный современный украинец пользуется Facebook, считает Россию страной-агрессором и уверен, что Украине нужно интегрироваться с ЕС (подробнее).

2. ПРИВАТБАНК ПРОСИТ НАБУ РАЗОБРАТЬСЯ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЬИ ВОВКА НА "ДЕЛО СУРКИСОВ"ПриватБанк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Сергея Вовка на дело по иску к банку оффшорных компаний братьев Суркисов (подробнее).

3. УЖЕ ПОЧТИ 1600 СЛУЧАЕВ В СУТКИ. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ УСТАНОВИЛ ДВА АНТИРЕКОРДА. За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика). 315 пациентов госпитализировали – это также антирекорд (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАДЕРЖАНИЕ В БЕЛАРУСИ УКРАИНЦЕВ. Украинские дипломаты занимаются делом задержанных в связи с протестами в Беларуси украинцев, сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский (подробнее). 

5. "УДАР ПОД ДЫХ". В БЕЛАРУСИ БАСТУЕТ БЕЛАЗ – ВИДЕО И ФОТОРабочие Беларусского автомобильного завода в Жодино, одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники, поддержали сегодня протесты в Беларуси и вышли на забастовку (подробнее).

6. ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ВЫШЛИ БЫ ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО – ОПРОС ЦЕНТРА РАЗУМКОВАЕсли бы выборы проходили в первое воскресенье августа, то во второй тур вышел бы президент Владимир Зеленский -25,6% и его предшественник Петр Порошенко -13,7% (подробнее).

7. JTI УКРАИНА ПРОИГРАЛА СУД АМКУ. КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИТ ПОЧТИ 1 МЛРД ГРН ШТРАФАJTI Украина проиграла суд в споре с Антимонопольным комитетом по делу о нарушении конкурентного законодательства и многомиллионном штрафе (подробнее).

8. УКРАИНСКОГО РАЗРАБОТЧИКА ИГР ПОКУПАЮТ ЗА $36 МЛНШведская компания Embracer Group заявила о покупке ряда игровых студий, в том числе 100% доли в известной украинской геймдев-студии 4A Games (подробнее).

Читайте также: Как устроена Беларусь. На нефтяной игле РФ: что такое экономика Беларуси в сравнении с украинской. 7 графиков

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
JTI Украина Майкл Помпео Петр Порошенко протесты АМКУ беларусь ПриватБанк владимир зелеснкий главное 29 лет независимости современный украинец 13 августа 13 августа

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 