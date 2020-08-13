Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 августа

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1. 29 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ. КАК ВЫГЛЯДИТ И ЧЕГО ХОЧЕТ СОВРЕМЕННЫЙ УКРАИНЕЦ - 6 ВЫВОДОВ. Центр Разумкова совместно с Центром Социс провели исследования социально-политической ситуации в стране. По результатам опроса типичный современный украинец пользуется Facebook, считает Россию страной-агрессором и уверен, что Украине нужно интегрироваться с ЕС (подробнее).

2. ПРИВАТБАНК ПРОСИТ НАБУ РАЗОБРАТЬСЯ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЬИ ВОВКА НА "ДЕЛО СУРКИСОВ". ПриватБанк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Сергея Вовка на дело по иску к банку оффшорных компаний братьев Суркисов (подробнее).

3. УЖЕ ПОЧТИ 1600 СЛУЧАЕВ В СУТКИ. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ УСТАНОВИЛ ДВА АНТИРЕКОРДА. За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика). 315 пациентов госпитализировали – это также антирекорд (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАДЕРЖАНИЕ В БЕЛАРУСИ УКРАИНЦЕВ. Украинские дипломаты занимаются делом задержанных в связи с протестами в Беларуси украинцев, сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский (подробнее).

5. "УДАР ПОД ДЫХ". В БЕЛАРУСИ БАСТУЕТ БЕЛАЗ – ВИДЕО И ФОТО. Рабочие Беларусского автомобильного завода в Жодино, одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники, поддержали сегодня протесты в Беларуси и вышли на забастовку (подробнее).

6. ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ВЫШЛИ БЫ ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО – ОПРОС ЦЕНТРА РАЗУМКОВА. Если бы выборы проходили в первое воскресенье августа, то во второй тур вышел бы президент Владимир Зеленский -25,6% и его предшественник Петр Порошенко -13,7% (подробнее).

7. JTI УКРАИНА ПРОИГРАЛА СУД АМКУ. КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИТ ПОЧТИ 1 МЛРД ГРН ШТРАФА. JTI Украина проиграла суд в споре с Антимонопольным комитетом по делу о нарушении конкурентного законодательства и многомиллионном штрафе (подробнее).

8. УКРАИНСКОГО РАЗРАБОТЧИКА ИГР ПОКУПАЮТ ЗА $36 МЛН. Шведская компания Embracer Group заявила о покупке ряда игровых студий, в том числе 100% доли в известной украинской геймдев-студии 4A Games (подробнее).

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Арина Толина

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