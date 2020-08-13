Зеленский отреагировал на задержание в Беларуси украинцев

Президент Зеленский призывает власти Беларуси начать диалог со своим обществом, а пока рекомендует украинцам не ездит в эту страну

Украинские дипломаты занимаются делом задержанных в связи с протестами в Беларуси украинцев. Об этом сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский.

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"Мы говорим с министерством иностранных дел, вчера они связались с Беларусью. Сейчас там трое украинских граждан, насколько я знаю. Сейчас мы ведем переговоры, настойчиво хотим вернуть наших граждан", - сказал он, добавив, что сейчас устанавливают место нахождения задержанных, общаются министры, посольства, представители.

Президент уверен, что всех граждан удастся вернуть.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также уточнил, что по информации украинской стороны, задержанные в Минске правозащитники Реуцкий и Васильев не нарушали законов Беларуси, не участвовали в акциях и не имели при себе запрещенных предметов, передает пресс-служба ОП.

Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы в Беларуси "не было смертей, пострадавших и власть находила диалог со своим обществом". Он порекомендовал не ездить в Беларусь, пока там не стабилизировалась "сложная" и "серьезная" ситуация.

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Марк Сировой

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