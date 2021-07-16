Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июля

1. "НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРУЖИЕМ". БАЙДЕН И МЕРКЕЛЬ ВЫСКАЗАЛИСЬ О СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ-2 ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ. РФ не должна использовать энергетику как оружие – у Европейского Союза есть инструмент санкций на случай, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2 (подробнее).

2. ПОТЕСНИЛ ЯРОСЛАВСКОГО: СООСНОВАТЕЛЬ REVOLUT ВЛАД ЯЦЕНКО СТАЛ МИЛЛИАРДЕРОМ. Сооснователь британского финтех-стартапа Revolut украинец Влад Яценко стал миллиардером после привлечения компанией $800 млн финансирования (подробнее).

3. ПОПРАВОЧНЫЙ СПАМ. К "АНТИАХМЕТОВСКОМУ" ЗАКОНОПРОЕКТУ ПОДАЛИ БОЛЕЕ 10 000 ПОПРАВОК. Депутаты Верховной Рады подали более 10 000 поправок к законопроекту №5600, который предусматривает рост ставок налогов и сборов в ряде секторов экономики (подробнее).

4. 75% ВВП В 2013 ГОДУ: ЭКОНОМИСТЫ ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ УКРАИНЫ ОТ ОККУПАЦИИ КРЫМА. Потери украинской экономики от оккупации Россией Крыма составили $135 млрд. Это порядка 75% ВВП Украины в 2013 году (подробнее).

5. РАДА НАЗНАЧИЛА МОНАСТЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВОЙ МВД. За назначение Монастырского министром внутренних дел проголосовал 271 депутат (подробнее).

6. AMAZON В УКРАИНЕ: МИНЦИФРЫ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант – Amazon. Соответствующее решение с представителями компании подписал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (подробнее).

7. УКРАИНА ОБЗАВЕДЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНОЙ, ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕН СОСТАВ ВСУ. 16 июля Верховная Рада одобрила два законопроекта президента Владимира Зеленского об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления (подробнее).

8. НКРЭКУ ХОЧЕТ ПОВЫСИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить максимальные предельные цены (price cap) на рынке на сутки вперед (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР) (подробнее).

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Вадим Ребрина

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