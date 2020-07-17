Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 июля

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1. В МВФ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ГЛАВЫ НБУ. В Международном валютном фонде приветствуют назначение главы Нацбанка и надеются, что независимость регулятора сохранится и под руководством нового председателя (подробнее).

2. РОССИЯ ПРОВОДИТ ВНЕЗАПНУЮ ПРОВЕРКУ ВОЙСК НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. По данным минобороны РФ, в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений (подробнее).

3. ЦЕНТРЭНЕРГО ВЫСТУПИЛО ПРОТИВ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ УГЛЯ ПО ФОРМУЛЕ "РОТТЕРДАМ+". Компания Центрэнерго отвергает возможность покупки угля у компании Рината Ахметова по формуле "Роттердам+" (подробнее).

4. УБИЙЦА ПРОВАЙДЕРОВ. СНБО ЗАФИКСИРОВАЛ НОВЫЙ ОПАСНЫЙ ТИП DDOS-АТАК. Киберспециалисты при Совете национальной безопасности и обороны Украины зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе (подробнее).

5. "РАЗВОД ПО-ДОНЕЦКИ". ОСНОВАТЕЛИ ИСД ПРОИГРАЛИ СУД В ЛОНДОНЕ. 9-летний спор украинских бизнесменов в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса подошел к концу. Тарута, Гайдук и Мкртчан так и не нашли общий язык (подробнее).

6. НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ РЕЕСТР СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Новый реестр, в отличии от ГАСИ, полностью контролируется государственными структурами (подробнее).

7. НАБУ ОБЫСКИВАЕТ СКАНДАЛЬНЫЙ СУД ОАСК. ПОДОЗРЕВАЮТ СОЗДАНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ. В суде утверждают, что обыски связаны с делами Майдана. В НАБУ детали обещают позже (подробнее).

8. В МВД УПРОСТИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО СТАЖА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ. Кроме того, ряд изменений коснулся порядка приема экзаменов на получение водительского удостоверения (подробнее).

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Вадим Ребрина

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